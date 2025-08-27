Масштабні “самостріли” заради виплат: у російській 83-й бригаді викрили шахрайство на сотні мільйонів

У 83-й окремій гвардійській десантно-штурмовій бригаді зс рф викрито схему, за якою офіцери бригади оформлювали собі фіктивні поранення та нагороди для отримання незаконних виплат.

Таким чином командування бригади привласнило понад 200 млн рублів (приблизно $2,5 млн).

Понад 30 російських військовослужбовців оформляли “липові” поранення, щоб отримувати виплати та пільги, а також уникати служби на передовій. Військові зараховувались до списків поранених та проходили “лікування” в госпіталях, водночас продовжуючи отримувати грошове забезпечення та інші надбавки.

Зокрема, начальник групи спецоперацій підполковник константін фролов за документами був поранений чотири рази, а федеральні медіа публікували про нього героїчні сюжети про “успішну роботу снайперських груп” та “порятунок побратимів”.

За всі ці “подвиги” фролов отримав чотири ордени мужності та дві медалі “за відвагу”.

Втім, весь епос довкола фролова виявився вигаданим, а поранення московит отримав від власних побратимів, які на прохання підполковника стріляли в нього, намагаючись не зачепити життєво важливих органів.

Десятки російських військовослужбовців, загиблих на війні проти України, продовжують за документами вважатись “зниклими безвісти”.

Це дозволяє міноборони рф не виплачувати родинам загиблих необхідні компенсації, в той час, як старші офіцери успішно привласнюють сотні мільйонів за підроблені подвиги та поранення.

Джерело: gur.gov.ua

