Масштабные обыски во всех крупных городах. ДБР раскрыла наркомафию в погонах

Более 40 обысков в городах: Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и Днепре. В ДБР сообщают о раскрытии масштабной схемы, к которой были привлечены правоохранители. Установлено, что злоумышленники активно работали с 2014 года под видом государственной программы лечения наркозависимых.

Ольга Чиканова, спикер ДБР

Ділки у погонах наживались на людських залежностях й під прикриттям шлахетних намірів, без докорів сумління заробляли шалені кошти. Організатори створили незаконні підприємства, які в свою чергу відкрили наркологічні кабінети у великих містах України, до схеми також були залучені аптеки. За оперативню інформацією за декілька сотен гривень оперативники продавала рецепти на 40 таблеток метадону.

Организованная группировка, сообщают в ДБР, действовала практически во всех регионах страны и выдала тысячи рецептов на покупку лекарств, неконтролируемое использование которых часто приводит к роковым последствиям. В Харькове также сообщалось о смерти людей на ступеньках в эти кабинеты, но кабинеты продолжали работать, даже несмотря на открытие производства в отношении врачей.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокуратуры

Були направлені запити на МОЗ та державной служби контролю за лікарскими засобами, та нажаль ми отримали відповіді що ці органи не мають повноважень щодо аналювання лицензій та зупинення роботи цих организацій.

До того, как ГБР объявило о раскрытии всеукраинской схемы, в Харькове успели открыть свои производства и объявить подозрения двум врачам, которые в таких кабинетах выдавали рецепты на наркотические препараты всем желающим.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь облпрокуратуры

Ми розуміємо, що кожен з лікарів в сумі близько 1000 незаконних рецептів видали, що до інших рецептів буде вивчатися, санкція цієї стаття лікарям до 5 років позбавлення волі.

По предварительным данным, в Харькове существовало 4 точки продажи рецептов, ежемесячно каждая точка реализовывала в среднем до 2–3 тысяч таких рецептов. Работали без проблем со стороны наркоконтроля. всего по данным ГБР, оборот нелегального бизнеса мог составить около 10 миллионов гривен в месяц. В настоящее время устанавливаются все причастные к схеме лица, в частности, в полиции. Производство открыто по нескольким статьям, в том числе – «Превышение власти работником правоохранительного органа, что повлекло за собой тяжкие последствия» и «Сбыт наркотических средств группой лиц». Санкции – до 12 лет лишения свободы. Марина Николаева, Ярослав Василенко, АТН

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