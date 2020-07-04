Массовая драка со стрельбой прямо в центре Киева

В центре Киева в субботу, около 04:00, неизвестные устроили драку со стрельбой. Столкновения произошли на Бессарабской площади. Об этом информирует сообщество "Киев оперативный" в своем Facebook.

"Драка со стрельбой в 04:00 утра в самом центре города - в Арене, что на Бессарабке. Просто толпа молодых людей, которые дрались между собой. Есть пострадавшие", - указано в сообщении.

При этом сама суть конфликта неизвестна. Также сообщество распространило видео драки в своем Telegram.





Агентство Телевидения Новости