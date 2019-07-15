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Массовые лжеминирования: суд оставил меры пресечения подозреваемым без изменения

Массовые лжеминирования: суд оставил меры пресечения подозреваемым без изменения

Суд оставил без изменений меры двум киевлянам, подозреваемым в ложных сообщениях с угрозами совершить взрывы в местах массового скопления харьковчан.

Как сообщили в пресс-службе суда, коллегия судей отказала в удовлетворении апелляционных жалоб прокурора и защитников на постановления следственного судьи Киевского райсуда об избрании меры пресечения подозреваемым. 

В апелляционных жалобах прокурор выражал несогласие в части определения залога судом первой инстанции, а защитники не соглашались с избранием меры пресечения по ходатайству органа предварительного расследования, считая подозрения необоснованными.

Отметим, постановлениями следственного судьи  от 30 июня подозреваемые были взяты под стражу на период досудебного расследования - до 26 августа, но с возможностью внесения залога  миллион 440 тысяч 750 гривен, каждому.

Напомним, подозрения органом досудебного расследования предъявлены по статье "террористический акт, совершенный повторно или по предварительному сговору группой лиц". Санкция статьи от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.  Двое парней, согласно данным следствия, в мае через Интернет присылали письма на электронные адреса полиции Харьковщины с угрозами совершения взрывов в местах общественного посещения.

Агентство Телевидения Новости

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