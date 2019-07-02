Массовые минирования: подозреваемый вышел из СИЗО под залог (видео)

Один из двух подозреваемых по делу о заминировании объектов в Харькове выпустили под залог. Почти 1,5 миллиона гривен внесла семья парня. Его выпустили из СИЗО около 10 утра.

Об этом сообщает UA: Харьков.

За его коллегу, который также является подозреваемым в деле, уже внесли залог. Сейчас его семья ждет, когда парня выпустят. Оба они - жители Киева.

Задержали подозреваемых 28 июня на месте, где они работали, говорит адвокат подозреваемого Игорь Нагорный.

"Ему инкриминируются события, которые происходили с 4 по 9 мая. Это сообщение о минировании торговых центров в Харькове. С его другом их задержали через день после проведения обыска по месту, где они осуществляли свою деятельность. Они айтишники. Их задержали в 40 км от Киева - они отдыхали на базе отдыха ", - рассказывает Нагорный.

По словам молодого человека, которого выпустили под залог, он занимается продвижением в социальных сетях. Для этого они с коллегой покупают сим-карты, чтобы регистрировать аккаунты, потому что каждый аккаунт должен быть привязан к номеру. Ребята решили сэкономить и купить карточки оптом у человека, который предоставляет их в аренду. Зарегистрировали два аккаунта с одной сим-карты, а их было более сотни, отдали ему сим-карты, а потом все это произошло.

"Нас сделали виновными, хотя мы к этому не причастны. Ни карты, ни номера IMEI, с которого писали письма, у нас в офисе не нашли, но это никого не интересует: нас просто задержали и увезли", - подчеркивает парень.

Следователи расследуют дело по статье «террористический акт» УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В полиции комментариев по задержанию двух мужчин пока не дают. По словам пресс-секретаря Нацполиции области Оксаны Калмыковой, полицейские продолжают искать причастных к ложным заминированиям.

Отметим, сообщения о заминировании объектов в Харькове поступают третий месяц подряд. С тех пор полицейские осмотрели более 400 объектов. Взрывчатку искали в торговых центрах, школах, больницах, вузах, на вокзалах, заводах и аэропорту.

Все из сообщений о закладке взрывчатки оказались ложными.





Агентство Телевидения Новости