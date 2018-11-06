Мать мальчика, умершего от истощения и травм в Харькове, подала апелляцию

О подаче апелляции матерью умершего мальчика сообщили сегодня в пресс-службе Октябрьского районного суда Харькова.

«1.11.2018 года со стороны осуждённой на вышеуказанный приговор суда подана апелляционная жалоба. Срок на апелляционное обжалование продолжается до 8.11.2018. В течение трёх дней после окончания указанного срока дело будет направлено в Харьковский апелляционный суд для рассмотрения», — говорится в сообщении.

В суде напомнили, что обоих родителей признали виновными в тяжких телесных повреждениях. Отца также осудили за истязания и телесные повреждения средней тяжести, а мать — за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребёнком.

В сентябре 2017 года трёхлетний мальчик умер в больнице, куда его привезли с истощением и травмами. По данным следствия, отец регулярно избивал ребёнка, а мать не пыталась его остановить.

Дело родителей передали в Октябрьский районный суд в начале января. Отца взяли под стражу, мать — под домашний арест: на момент избрания меры пресечения она была беременна.

В гибели ребёнка прокуратура усматривала и вину социальных служб. В районной службе по делам детей провели проверку. По её результатам в Харьковском горсовете заявили, что руководство службы в случившемся не виновато.

В августе прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора центра соцслужб: 48-летнюю женщину подозревают в халатности, которая привела к гибели ребёнка (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В октябре суд вынес приговоры родителям мальчика. Его отца приговорили к десяти годам тюрьмы, мать — к восьми.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины