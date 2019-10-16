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Медика військово-лікарської комісії Житомирщини СБУ затримала на вимаганні грошей з непридатного до служби призовника

Медика військово-лікарської комісії Житомирщини СБУ затримала на вимаганні грошей з непридатного до служби призовника

Медика військово-лікарської комісії Малинського об’єднаного міського військового комісаріату Житомирської області, який вимагав гроші з непридатного до служби призовника, затримала Служба безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що лікар-невропатолог ЛВК вимагав від призовника дванадцять тисяч гривень. За ці гроші посадовець обіцяв хлопцю видати довідку щодо непридатності до проходження строкової військової служби за станом здоров’я. Такі висновки вже було підтверджено відповідними медичними обстеженнями.

Правоохоронці затримали фігуранта справи у робочому кабінеті під час одержання всієї суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії для встановлення інших ймовірних фактів протиправної діяльності затриманого.

Викриття зловмисника проводилось спільно з детективами поліції під процесуальним керівництвом прокуратури.

Пресцентр СБ України

Медика військово-лікарської комісії Житомирщини СБУ затримала на вимаганні грошей з непридатного до служби призовника

Медика військово-лікарської комісії Житомирщини СБУ затримала на вимаганні грошей з непридатного до служби призовника

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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