Медики помогали подозреваемому в убийстве байкера в Киеве убегать из психбольницы

Двум работникам Киевской городской психоневрологической больницы №3, которые способствовали систематическим побегам из медицинского учреждения подозреваемого в убийстве мотоциклиста, совершенного в мая 2017 года в Киеве, объявлено о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Напомним, 24.05.2017 на Харьковском шоссе в Киеве несколькими выстрелами из огнестрельного оружия был смертельно ранен мотоциклист. Подозреваемому в совершении этого преступления суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако позже на основании результатов судебно-психиатрической экспертизы суд изменил ему меру пресечения на помещение в психиатрическое специализированное учреждение.

Как выяснилось, подозреваемый, осознавая, что ему запрещено покидать территорию лечебного спецучреждения, склонил врача-психиатра и и.о. старшей медсестры оказывать ему помощь в совершении систематических побегов из лечебного учреждения.

Согласно договоренностям, медработники в оговоренное время открывали подозреваемому двери отделения и не сообщали о фактах его побега в правоохранительные органы.

Установлено, что с февраля 2019 по май 2019 при содействии медперсонала подозреваемый 11 раз покидал больницу, возвращаясь только на ночь.

Правоохранители задержали нарушителя в ходе очередного побега, 14 мая 2019 года во время просмотра фильма в кинотеатре в одном из ТЦ Васильковского района Киевской области.

В ходе обыска в палате подозреваемого обнаружили алкоголь, мобильные телефоны и наркотические вещества.

24 июля врачу-психиатру и и.о. старшей медсестры сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ст.394 УК Украины (пособничество в побеге из специализированного лечебного учреждения) и ч.3 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение решений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам).

Беглецу объявлено о подозрении по ст. 394 (побег из специализированного лечебного учреждения, совершенное повторно), ч.4 ст.27, ч.3 ст.382 (подстрекательство к умышленному невыполнение постановлений суда, вступивших в законную силу, причинившее существенный вред государственным и общественным интересам) и ч. 1 ст.309 УК Украины (незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта).

Относительно беглеца проведена судебно-психиатрическая экспертиза, согласно которой он признан вменяемым и не требует лечения.

Агентство Телевидения Новости