Медосмотр не прошли, а в документах - есть печать. Пенсионерка в Харькове наладила бизнес по подделке справок

Организатором группы, которая выдавала людям справки-подделки без прохождения медосмотра оказалась 69-летняя женщина. Она, по данным следствия, имела коррупционные связи в учреждениях здравоохранения, получала персональные данные медицинских работников: фамилии, имена и отчества врачей, младшего медицинского персонала, данные об окончании ими учебных заведений, серии и номера дипломов. Все сведения она внесла в служебную документацию, и подала для получения лицензии на занятие врачебной практикой.

В дальнейшем, чтобы избежать подозрений по поводу недостоверности документов, вместе с сообщниками изготовила несколько поддельных клише. Ими заверяли медицинские справки. Эти документы были необходимы заказчикам, в частности, для управления транспортными средствами и получения разрешения на оружие.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

Три особи, а саме: організатор цього медичного закладу, друга особа - займалася тим, що рекламувала ці послуги та приймала грошові кошти. Третя - підписувала медичні довідки та надавала їх особам, що звернулися. Суть кримінального правопорушення, що фактично особи не проходили медичний огляд.

Торговлю бланками члены группы особо не скрывали, отмечают следователи. Фиктивных справок успели выдать несколько сотен. Во время обысков у них дома и на работе изъяли готовые к выдаче «клиентам» медицинские документы, незаполненные бланки, печати и штампы медицинских учреждений, записи «черной бухгалтерии», а также средства в разной валюте - более 140 тысяч гривен, 26 тысяч долларов и больше 9 тысяч евро.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области:

На разі повідомлено 3 особам про підозру за частиною 4 статті 368 с позначкою 3 - отримання неправомірної вигоди публічною особою приватного права.

Следователи устанавливают все эпизоды и вероятных других участников деятельности этой группы. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также с конфискацией имущества.

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