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Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)

Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)

Наш співвітчизник, ймовірно, сподівався ввезти ліки в Україну непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару.

Учора ввечері в пункті пропуску «Піща», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час поглибленого огляду автомобіля «Фольксваген» виявили приховані медичні препарати.

Наш співвітчизник, ймовірно, сподівався ввезти ліки в Україну непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару. Однак правоохоронці знайшли медпрепарати в порожнинах задніх дверей та під обшивкою стінки авто. Коробки з лікарськими засобами працівники пункту пропуску дістали після демонтажу обшивок зі зніманням кріплень автомобільної фурнітури.

Медпрепарати та автомобіль на загальну суму понад 250 тисяч гривень вилучено встановленим порядком.

Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)

Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)

Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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