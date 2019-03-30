Медпрепарати на понад 250 тисяч гривень виявили в пункті пропуску на Волині (ВІДЕО)

Наш співвітчизник, ймовірно, сподівався ввезти ліки в Україну непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару.

Учора ввечері в пункті пропуску «Піща», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники Луцького загону спільно з митниками під час поглибленого огляду автомобіля «Фольксваген» виявили приховані медичні препарати.

Наш співвітчизник, ймовірно, сподівався ввезти ліки в Україну непомітно, адже обрав смугу руху «зелений коридор» та не заявив про наявність товару. Однак правоохоронці знайшли медпрепарати в порожнинах задніх дверей та під обшивкою стінки авто. Коробки з лікарськими засобами працівники пункту пропуску дістали після демонтажу обшивок зі зніманням кріплень автомобільної фурнітури.

Медпрепарати та автомобіль на загальну суму понад 250 тисяч гривень вилучено встановленим порядком.

Источник: dpsu.gov.ua

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