Мешканцю Куп’янського району повідомлено про підозру: працював на окупантів
Під час тимчасової окупації Куп’янського району чоловік добровільно обійняв посаду виконуючого обов’язків начальника так званого «государствєнного прєдпріятія «Купянскоє ДЭП» тимчасової цивільної адміністрації, створеного окупаційною владою.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Перебуваючи на цій посаді, підозрюваний організовував роботу підприємства, видавав накази, розпорядження та вказівки підлеглим працівникам і контролював їх виконання, керував персоналом, брав участь у робочих нарадах керівництва окупаційної адміністрації. Крім того, він підписував офіційні документи, зокрема штатні розписи, заявки на фінансування витрат та інші документи, що стосувалися діяльності підприємства, а також координував його роботу у складі незаконного органу влади.
Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, СУ ГУНП в Харківській області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомили про підозру 55-річному мешканцю Куп’янського району.
Його дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає караються позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.