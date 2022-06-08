Мешканець Безлюдівки розпродав майно сусідів та угнав їхню автівку

35-річний мешканець селища Безлюдівка скористався відсутністю сусідів, викрав їх майно та продав його. Наразі слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів.

В ході досудового розслідування слідчі з’ясували, що на початку березня зловмисник розбив вікно, проник до будинку свого сусіда та викрав телевізор і м’ясорубки. Викрадене майно він продав. Через деякий час він знову навідався до сусіда і забрав пилосос, музичний центр, рибацький спінінг, на останок прихопив ключі та свідоцтво на автомобіль. Порушник проник до гаража, викрав автомобіль Hyundai і комплект літніх шин.

Працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 1 розшукали автомобіль та повернули власнику.

Своїми діями правопорушник завдав потерпілому матеріальну шкоду на суму близько 15 тисяч гривень.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за даними статтями передбачено до 8 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости