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МИД Франции: Людей на Майдане расстреливали российские спецслужбы

МИД Франции: Людей на Майдане расстреливали российские спецслужбы

Директор департамента континентальной Европы МИД Франции Эрик Фурнье рассказал о том, что среди снайперов, которые в прошлом году расстреливали людей на Майдане в Киеве, были агенты российских спецслужб.

Об этом сообщается в документальном фильме Quai d Orsay: Les coulisses de la diplomatie французского журналиста и писателя Сержа Моати, снятом для телеканала France-3.

Фильм рассказывает о французской дипломатии, возглавляемой министром Лораном Фабиусом, которая воплощает внешнюю политику Франции и отстаивает национальные интересы не только в мирное время, а и во времена кризиса. Более трети ленты посвящены событиям в Украине и роли французской дипломатии в поиске выхода из сложившегося политического кризиса.

Так, Фурнье рассказал о снайперах, которые стреляли в толпу. «Мы знаем, что среди этих элитных стрелков были агенты российских спецслужб», — отметил он, добавив, что в это время он и глава МИД Франции Лоран Фабиус вели переговоры с Януковичем относительно поиска политического решения.

Ранее в пресс-службе ГПУ со ссылкой на слова и.о. генпрокурора Олега Махницкого заявили, что приказ о применении оружия против митингующих в Киеве 20 февраля прошлого года, когда погибли более 70 человек, отдавал Виктор Янукович через свою администрацию, МВД и СБУ.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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