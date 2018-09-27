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Миллионные хищения в Укравтодоре: в 15 областях проходят обыски

Миллионные хищения в Укравтодоре: в 15 областях проходят обыски

В рамках расследования правоохранители обнаружили списания государственных средств из Службы автомобильных дорог в 15 областях Украины.

По предварительным данным, сумма ущерба государству составляет более 224 000 000 гривен.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"С 10 утра синхронизированно проводятся обыски в 15 областях. К следственным действиям привлечены более полусотни правоохранителей ", - уточнила в комментарии "Украинской правде" пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

В частности, продолжаются санкционированные обыски в службах автомобильных дорог Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областей.

По словам Максимец, подозрение в служебной халатности, повлекшей миллионные убытки государству, сегодня. 27 сентября, объявили пока одному топ-чиновнику - первому заместителю начальника Службы автомобильных дорог в Киевской области.

"По остальным решение будет приниматься по результатам обысков и следственных действий", - добавила она.

Следствие установило, что чиновник Киевской области провел финансово необеспеченные тендеры на выполнение строительных работ, а также подписал акты о выполнении, заведомо зная о невозможности их оплатить за отсутствия средств на счетах Службы автомобильных дорог в Киевской области.

Благодаря искусственно созданной задолженности подрядные организации в дальнейшем через суд взыскали с Службы автомобильных дорог инфляционные потери и 3% годовых на сумму более 4 млн гривен, нанеся тем самым ущерб государственному бюджету на указанную сумму.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

 

Агентство Телевидения Новости

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