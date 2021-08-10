Миллионные хищения, взятки и растраты: за кем из харьковских чиновников следит НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило отчет о работе ведомства за первое полугодие 2021 года.

За шесть месяцев 2021 года Национальное антикоррупционное бюро Украины сохранило в государственном бюджете более 1,85 млрд грн, из них 730,9 млн грн – предотвращенные незаконные хищения средств. Об этом рассказал в Харькове на брифинге 9 августа директор Харьковского территориального управления НАБУ Юрий Кравченко, передает корреспондент МГ “Объектив”.

Кравченко отметил, что компетенция их ведомства заканчивается на этапе предварительного расследования и открытия материалов уголовного производства для ознакомления стороны защиты. Дальше дело за судом.

Всего в первом полугодии НАБУ направило в суд 25 обвинительных актов в отношении 43 человек. Кроме того, девятерым руководителям государственных и коммунальных предприятий сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. По делу о злоупотреблении проходит и директор КП “Комплекс по вывозу бытовых отходов” Харьковского горсовета.

Также на двух харьковских судей открыли производства по факту получения взятки. По таким уголовном делам проходят глава Харьковского окружного административного суда и судья Дзержинского райсуда.

Среди осужденных: четверо руководителей предприятий, два не должностных лица, два руководителя местных органов самоуправления, два сотрудника прокуратуры и четыре судьи. Так, Высший антикоррупционный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника финансового управления “Харьковоблэнерго”. Его осудили на пять лет лишения свободы с запретом занимать административные должности в течение 3 лет и штрафом в 17 000 гривен. Также, приговор получил бывший первый заместитель генерального директора КП “Харьковводоканал”. Он проведет в тюрьме 4 года с запретом занимать административные должности в течение 2 лет и штрафом в 17 000 грн.

Однако одну харьковскую судью оправдали. Суд пришел к выводу, что прокуроры не предоставили достаточные доказательства. Специализированная антикоррупционная прокуратура подала апелляцию на приговор суда.

Относительно дела о взяточничестве в Харьковском облсовете, по которому проходит и глава Харьковского облсовета Артур Товмасян, директор Харьковского территориального управления НАБУ сказал, что следственные действия продолжаются.

“Я не уполномоченное лицо на разглашение данных”, – отметил Кравченко. Также он уточнил, что не знает, внесли ли за Товмасяна залог, предусмотренный судом.

Напомним, 4 августа председателю Харьковского облсовета сообщили о подозрении по делу о взятке в 1 млн грн. В тот же день его исключили из фракции “Слуга народа” в облсовете. 5 августа Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения Товмасяну – залог более чем 2,9 млн грн. Сам Товмасян на суде завил, что не виновен и у него нет многомиллионного состояния.

Источник: objectiv.tv

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