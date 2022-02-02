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«Минер» железнодорожного вокзала в Харькове предстанет перед судом

«Минер» железнодорожного вокзала в Харькове предстанет перед судом

Приезжий житель Николаевской области так шутит не первый раз, его уже судили за «ложное минирование».

На этот раз «минер» так пошутил в Харькове, сообщив о заминировании железнодорожного вокзала. Обвинительный акт по ч. 2 ст. 259 УК Украины направили в суд, — сообщили в Харьковской областной прокуратуре со ссылкой на руководителя Новобаварской окружной прокуратуры Владимира Куприянова.

Напомним, что очередной случай ложного заминирования вокзала в Харькове произошел днем 16 декабря 2021 года. Минером оказался 35-летний житель Николаевской области.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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