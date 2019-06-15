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Минуле кохання обернулося для колишнього в’язня новим строком

Минуле кохання обернулося для колишнього в’язня новим строком

Вироком Московського районного суду м. Харкова 31-річного харків’янина визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень товаришу (ч. 1 ст. 121 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури Володимира Купріянова, зловмиснику призначили покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

Обставини справи:

Засуджений тривалий час жив у цивільному шлюбі. У 2014 році після бійки він потрапив до місць позбавлення волі. Жінка не стала чекати звільнення коханого та розпочала стосунки з його товаришем.

За рік після звільнення – в лютому 2017 р. – чоловік зустрів колишню в компанії друга. Через ревнощі він без жодних пояснень ударив її в обличчя. Перелякана жінка втекла. Тоді розлючений ревнивець накинувся на друга та жорстоко побив його.

За даними експертів, потерпілий отримав тупу травму живота, розрив нирки та численні внутрішні гематоми. Завдяки своєчасно наданій медичній допомозі чоловіка вдалося врятувати.

Довідково:

Вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник: khar.gp.gov.ua

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