«Мирні мешканці» рф закликають своїх солдатів вбивати та катувати українських дітей

Це шокуюче перехоплення СБУ вдалося зробити під Харковом, де ворожий окупант телефоном розмовляв зі своєю дружиною з рф. Вона живе у прикордонному з Україною місті, куди насильно евакуюють наших громадян.

Цю істоту жіночої статі обурило, що українські діти відмовилися малювати символіку до святкування «Дня победы». Тож вона запропонувала покарати їх нелюдськими катуваннями:

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: «Сдыхайте, мучайтесь». Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорить рашистка.

Навіть самого окупанта шокували ці слова і він не знав, що відповісти…

Очевидно одне: «руZZкій мір» – це і є сучасний нацизм, якими б гаслами і цілями він не прикривався.

Саме тому ми повинні захистити від нього свою Батьківщину!

Источник: https://t.me/SBUkr/4253

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