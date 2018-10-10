Мишкин-"Петров" был в составе первой группы “спецов” РФ на Майдане

Опубликованные намедни данные по отравителю-неудачнику Александру Мишкину “Петрову” говорят не только о том, что данная персона присутствовала на Майдане, но и была отправлена в числе первой группы спецов из РФ.

Благодаря расследованию Bellingcat, частично опубликованному намедни, Мишкин "Петров", числящий как военный врач, выезжал в Украину в декабре 2013 года. Согласно же информации, которая сейчас не особо афишируется в официальных источниках (пока не афишируется), именно в декабре 2013 в Украину была отправлена первая группа спецназа РФ, для осуществления провокаций.

Так же, не забываем, что именно в этот период в Украине активно работали российские пропагандисты Коц и Стешин, впоследствии “прославившиеся” своими репортажами с оккупированного Донбасса и имеющие покровительство от ГРУ ГШ ВС РФ. Именно они осуществляли информационное прикрытие ГРУ на Майдане.

Выполнял ли Мишкин в этой группе свои непосредственные функции в качестве врача, на случай получения ранений её членами, или принимал непосредственное участие в организации силовых провокаций на Майдане, пока не известно. Но, с учетом того факта, что врач не гнушался марать руки “Новичком”, а так же его присутствие имело место в ряде горячих точек, не исключено, что основным ремеслом большого любителя “шпилей” было не столько сохранение жизней, сколько их лишения.

С учетом же того, что на Майдане в группе спецназа РФ присутствовал Мишкин, не исключено, что “героя России” его большой друг Анатолий Чепига и постоянный партнер по заграничным поездкам, получил именно за операцию в столице Украины, но никак не за Крым или участие в вывозе Януковича в РФ.

Тем не менее, пока не будет опубликована полная история достижений и похождений сего персонажа, думаю, говорить о его прямых функциях преждевременно. Но, нельзя не отрицать того факта, что любые преступления не имеют срока давности и, так или иначе, но все тайное становится явным. Причем это становление сопровождается небывалым по своим масштабам позором для элиты российских разведслужб.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

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