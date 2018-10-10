Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:15
Просмотров: 75

Мишкин-"Петров" был в составе первой группы “спецов” РФ на Майдане

Мишкин-Петров был в составе первой группы “спецов” РФ на Майдане

Опубликованные намедни данные по отравителю-неудачнику Александру Мишкину “Петрову” говорят не только о том, что данная персона присутствовала на Майдане, но и была отправлена в числе первой группы спецов из РФ.

Благодаря расследованию Bellingcat, частично опубликованному намедни, Мишкин "Петров", числящий как военный врач, выезжал в Украину в декабре 2013 года. Согласно же информации, которая сейчас не особо афишируется в официальных источниках (пока не афишируется), именно в декабре 2013 в Украину была отправлена первая группа спецназа РФ, для осуществления провокаций.

Так же, не забываем, что именно в этот период в Украине активно работали российские пропагандисты Коц и Стешин, впоследствии “прославившиеся” своими репортажами с оккупированного Донбасса и имеющие покровительство от ГРУ ГШ ВС РФ. Именно они осуществляли информационное прикрытие ГРУ на Майдане.

Выполнял ли Мишкин в этой группе свои непосредственные функции в качестве врача, на случай получения ранений её членами, или принимал непосредственное участие в организации силовых провокаций на Майдане, пока не известно. Но, с учетом того факта, что врач не гнушался марать руки “Новичком”, а так же его присутствие имело место в ряде горячих точек, не исключено, что основным ремеслом большого любителя “шпилей” было не столько сохранение жизней, сколько их лишения.

С учетом же того, что на Майдане в группе спецназа РФ присутствовал Мишкин, не исключено, что “героя России” его большой друг Анатолий Чепига и постоянный партнер по заграничным поездкам, получил именно за операцию в столице Украины, но никак не за Крым или участие в вывозе Януковича в РФ.

Тем не менее, пока не будет опубликована полная история достижений и похождений сего персонажа, думаю, говорить о его прямых функциях преждевременно. Но, нельзя не отрицать того факта, что любые преступления не имеют срока давности и, так или иначе, но все тайное становится явным. Причем это становление сопровождается небывалым по своим масштабам позором для элиты российских разведслужб.

Источник: sprotyv.info

Автор: Военно-политический обозреватель Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Британцы оставят Москву без электричества в случае войны
Сегодня 09:51    22
Цивілізований світ має створити єдиний фронт у протидії російській гібридній агресії - Василь Грицак
Сегодня 08:49    46
Президент заслушает доклад силовиков в связи с ситуацией, сложившейся вблизи Ични на Черниговщине
Сегодня 07:38    74
Зорян Шкиряк о взрывах в Ичне: никаких сомнений не имею, что это была спланированная диверсия со стороны Российской Федерации
Сегодня 06:06    119
Дело экс-переводчика Гройсмана: стало известно, где спецслужбы РФ завербовали Ежова
09.10.2018 10:08    206
Bloomberg: Неуклюжесть ГРУ пугает и бесит Путина
09.10.2018 09:28    211
Индонезия отложила закупку российских истребителей из-за санкций
08.10.2018 10:08    138
Климкин рассказал зачем в Харькове нужно консульство РФ
08.10.2018 08:49    356
The Sunday Times: Британия готовится к кибер-атакам на Москву
08.10.2018 07:52    133
СБУ оприлюднює список 206 позаштатних співробітників ГУ ГШ ЗС РФ з числа ПВК «Вагнера», у тому числі персональні дані про ще вісім загиблих найманців
08.10.2018 06:28    119
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 