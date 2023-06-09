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Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти рф про військові злочини

Міжнародний суд у Гаазі дозволив Литві вступити у справу України проти рф про військові злочини

Минулого року Литва офіційно подала клопотання про приєднання до справи України проти рф щодо військових злочинів до Міжнародного суду в Гаазі. Україна, Литва та інші країни також домагаються, щоби спеціальний трибунал розслідував злочини російської агресії, що дозволило б притягнути до відповідальності кремлівських керівників - повідомляє Укрінформ.

Джерело: https://t.me/vekha/66754

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