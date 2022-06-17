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МКС отримав великий обсяг інформації про злочини рф в Україні — прокурор Хан

МКС отримав великий обсяг інформації про злочини рф в Україні — прокурор Хан

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан відзначає великий обсяг зібраної міжнародними експертами інформації про злочини в Україні, пов’язані з військовою агресією рф, — висновки буде зроблено на основі зібраних доказів, пише “Інтерфакс-Україна”.

«На сьогодні ми зафіксували багато інцидентів, визначили, які злочини було скоєно і хто може бути відповідальним за це», — зазначив Хан в ефірі українського телемарафону, перебуваючи у Києві.

За його словами, вже під час другого візиту до України в Київській області він побачив, що «Україна – це місце злочину».

«Ми маємо справу з великим обсягом інформації, яку отримуємо. Це все документують», — повідомив прокурор МКС, зазначивши, що йдеться про руйнування цивільної інфраструктури, злочини проти дітей, сексуальні злочини, тортури, неналежне поводження з полоненими.

«Наше завдання – використати вимоги та можливості законодавства та, власне, перевірити достовірність тієї інформації, автентичність інформації, яку ми отримали з різних джерел… Після того як ми визначимо правдиву ситуацію, ми зможемо використати статут і залучати міжнародних суддів, щоб у належний спосіб дійти висновків», — додав Хан.

Водночас прокурор МКС наголосив: «Одна річ уже дуже зрозуміла наразі: під час будь-якого конфлікту – і Україна тут не виняток – завжди ми бачимо диспропорційні наслідки для дітей, жінок, людей похилого віку, і ми маємо максимально мобілізувати закон на їх захист».

«Хочу, користуючись можливістю, запевнити в нашій абсолютній підтримці та бажанні домогтися справедливості… ми не можемо терпіти такого знущання із закону, ми маємо зробити так, щоб увесь світ побачив, що закон працює», — підсумував прокурор МКС.

Відповідаючи на запитання про те, коли можна очікувати щонайменше проміжних висновків міжнародних експертів, прокурор МКС зазначив: «Ми створили спільно з Офісом генпрокурора спільну команду з розслідування на основі Євроюсту… це дуже активна робота… Це питання часу, законність має бути… ми робитимемо висновки на основі доказової інформації, а не тверджень».

Хан також повідомив, що від міністра оборони Нідерландів отримав інформацію щодо залучення нідерландських експертів для проведення судової експертизи та опитувань свідків.

У свою чергу генеральний прокурор Ірина Венедіктова наголосила на важливості фіксації воєнних злочинів не лише українськими правоохоронцями, а й міжнародними колегами. «Інша річ, коли професіонали – громадяни інших країн це фіксують та наголошують. Це дуже важливо і для майбутніх міжнародних судів, і для нашої юстиції тут, усередині країни», — зазначила генпрокурор.

Источник: sprotyv.info

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