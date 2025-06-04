Мільйонні розкрадання коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання: викрито організатора схеми

За процесуального керівництва САП детективи НАБУ повідомили про підозру організатору злочинної схеми із заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.

Зауважимо, що особу затримали детективи під час спроби залишити територію України.

У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.

Організатор схеми тримав під особистим контролем здійснення закупівель енергетичного обладнання в АТ «Харківобленерго» та вживав заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Так, впродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг із постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю.

Відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та приватний оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.

Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 млн грн.

Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.

Наразі у цій справі повідомлено про підозру 8 особам.

Слідство триває.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2992

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