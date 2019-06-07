МН-17 как гвоздь в крышку гроба компетентности ГРУ

Дело по сбитому МН-17 выводит на новый уровень противостояние ФСБ и ГРУ, а СБУ подливает масло в огонь, объявляя в розыск кадрового офицера российской разведки, причастного к уничтожению малазийского лайнера.

Как известно, настоящую волну возмущения недавно вызвало заявление премьер-министра Малайзии о том, что ему не достаточно доказательств вины Российской Федерации в катастрофе пассажирского лайнера рейса МН-17. И после того как ведущие мировые державы раскритиковали столь безрассудное заявление премьера страны третьего мира, в информационное пространство был осуществлен прелюбопытнейший вброс.

Так, российская "Новая газета", аффилированная с ФСБ, решила опубликовать оказавшиеся у неё "случайно" в наличии документы с данными о более чем 170 военнослужащих подразделений ПВО РФ, находившимися в тот роковой день, когда был сбит пассажирский авиалайнер, вблизи границы с Украиной в Ростовской области.

Эти же документы подтверждают, что “Бук” сбивший МН-17 прибыл из Курской области на Донбасс, а перевозка техники курской бригады ПВО осуществлялась силами 69-й бригады материально-технического обеспечения (в/ч 11385), что соответствует данным публиковавшемся ранее в расследовании от Bellingcat.

Также, напомним, что СБУ объявила в розыск офицера ГРУ РФ Олега Иванникова, который причастен к уничтожению Boeing-777 малазийских авиалиний рейса МН-17, с подозрением по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или участие в ней) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий) Уголовного кодекса Украины.

То есть, что мы имеем по итогам последних нескольких дней?

Заявление малазийского премьера, по сути, напомнило ФСБ о том, что горячо ими любимые конкуренты, в лице ГРУ, которым удалось сохранить свое присутствие на Донбассе через пока бессменного куратора Владислава Суркова, имеют давний и весьма существенный залёт. И после легкой затравки, в виде слива базы данных на сотрудников СВР через мэрию Москвы, лубянковские лисы подключили свой информационный канал в виде “Новой газеты”.

А потому, нельзя не признать, что борьба за власть, влияние и особую приближенность к кремлевскому “телу” среди российских спецслужб и их кураторов в Кремле набирает опять оборотов.

Таким образом, МН-17 стал не просто ситуативным фиаско ГРУ, а тем самым гвоздем в крышку гроба нынешней верхушки данной структуры, который долго, томно и с полным погружением в важность момента, неспешно, но уверенно забивается, всеми заинтересованными лицами.

Источник: uc.od.ua

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