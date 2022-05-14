"Могу взять человека и в голову "бам": встановили росіянина, який хизувався дружині вбивствами

"Українська правда" встановила російського солдата, який розповідав дружині, як рострілює цивільних і вчиняє інші звірства в Україні.

Джерело: "Українська правда" спільно з джерелами у СБУ

Деталі: Російським військовим, який розповідав дружині про звірства проти цивільних українців, виявився Іванов Дмитро Геннадійович 10.02.1995 року народження.

Згідно із сторінки у соцмережі росіянин проживає селі Купсола (Моркінський район, республіка Марій Ел, Російська Федерація).

У соціальній мережі "Вконтакте" Іванов називає себе Дмитро Туманов.

Скриншоти соцмереж Іванова і його дружини:

Дружина з якою Іванов розмовляє - Анастасія Короткова. На її сторінці в мережі "Вконтакте" можна побачити весільні фото з Івановим датовані 2020-им роком.

За шевронами на фото Іванова вдалося встановити, що він випускник Казанського вищого танкового командного училища.

Що було раніше: В опублікованій 13 травня розмові з дружиною, Іванов, який зараз за даними СБУ перебуває у Херсонській області, розповідає дружині про вбивства цивільного населення України.

Він розповів дружині, що принижував українських мирних мешканців, стріляв у них, (найчастіше, за словами загарбника – "в голову"), навіть, коли вони благали його про пощаду. Росіянин зізнається, що став "йо..нутим".

Його дружина стурбовано запитує, як вони зможуть продовжити жити разом, але Іванов цим не переймається: "Я могу взять человека и в голову "бам"… из пулемета, Калашникова, с ПКМа…! Ты что в это не веришь? Настя, я долбо*бом стал, я вообще еб*нутый стал".

Передісторія:

Це не перше перехоплення розмов, де окупанти розповідають про свої злочини рідним.

Зокрема, у попередніх перехопленнях, росіяни зізнавалися, що вбивають полонених українців, катуюють та знущаються над ними.

Крім того, окупанти розповідають про власне мародерство, дивуються українському спротиву, заможності українів.

Також загарбники розповідають, що "спецоперація" затягнулася і ніхто не планує їх відпускати додому. Зачасту вони вважають, що шлях додому їм відкритий у разі смерті чи поранення. Окупанти також критикують російську владу та армійське командування. Вони зізнаються, що втрати на війні з Україною колосальні і в живій силі, і в техніці.

Источник: pravda.com.ua

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