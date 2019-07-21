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Молдованина, який перебував у міжнародному розшуку, затримали на кордоні

Молдованина, який перебував у міжнародному розшуку, затримали на кордоні

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали іноземця, що був у розшуку по лінії Інтерполу.

Так, у пункт пропуску «Кучурган» на виїзд з України прибув громадянин Молдови. Під час заходів контролю спрацювала база даних Інтерполу. Прикордонники одразу затримали іноземця, адже його розшукували у Румунії за контрабандну діяльність. Іноземця охоронці кордону передали співробітникам Національної поліції.

Загалом від початку року співробітниками Держприкордонслужби реалізовано 1858 спрацювань, а саме – 740 спрацювань стосовно осіб, 77 – відносно транспортних засобів та 1041 – щодо паспортних документів.

Источник: dpsu.gov.ua

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