Момент убийства харьковчанина возле супермаркета на Павловом Поле попал на камеру
В Сети появилось видео с места убийства харьковчанина, которого застрелили вчера вечером на пороге супермаркета на улице О.Яроша.
Кадры, на которых мужчина в темной одежде делает несколько шагов и падает, были опубликованы на одном из харьковских Телеграмм-каналов.
«Видно, как мужчина пробежал после выстрела в голову несколько метров и упал замертво под домом», - сказано в комментарии под видео.
Напомним, 22 февраля в 19:40 в переулке Отакара Яроша, 20, был убит харьковчанин.
Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего мужчины от огнестрельного ранения в голову.
По городу был введен план «Сирена».
В тот же вечер в пригороде в Харьковском районе был задержан подозреваемый в убийстве - 50-летний мужчина.
Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции ч.1 ст.115 УК Украины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.