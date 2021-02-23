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Момент убийства харьковчанина возле супермаркета на Павловом Поле попал на камеру

Момент убийства харьковчанина возле супермаркета на Павловом Поле попал на камеру

В Сети появилось видео с места убийства харьковчанина, которого застрелили вчера вечером на пороге супермаркета на улице О.Яроша.

Кадры, на которых мужчина в темной одежде делает несколько шагов и падает, были опубликованы на одном из харьковских Телеграмм-каналов.

«Видно, как мужчина пробежал после выстрела в голову несколько метров и упал замертво под домом», - сказано в комментарии под видео.

Напомним, 22 февраля в 19:40 в переулке Отакара Яроша, 20, был убит харьковчанин.

Прибывшие на место медики констатировали смерть 40-летнего мужчины от огнестрельного ранения в голову.

По городу был введен план «Сирена».

В тот же вечер в пригороде в Харьковском районе был задержан подозреваемый в убийстве - 50-летний мужчина.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. По санкции ч.1 ст.115 УК Украины ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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