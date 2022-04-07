Монастирський розповів про випадки співпраці співробітників МВС із Росією від початку війни

Серед працівників МВС України одиниці «перейшли на службу до ворога», заявив в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Зараз є регіони, що перебувають під окупацією. Ми чітко проінструктували, яким чином мають діяти поліцейські, рятувальники, що вони мають робити, – каже Монастирський. – Кілька людей, зокрема, в Луганській області, ми зафіксували. Це поки що одиничні випадки, але зафіксували, що вони перейшли на службу до ворога».

За його словами, в системі МВС працюють 350 тисяч людей. Це рятувальники, поліцейські, представники Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

«Я насправді щасливий, що правоохоронна система, яка складається з 350 тисяч осіб, встояла в цій війні і бере участь у захисті Батьківщини, а щодо тих, хто на сьогодні не впорався або зрадив, кримінальні справи вже порушені, розслідування тривають, і вони точно знають, що будуть притягнуті до відповідальності рано чи пізно», – додав міністр.

За перший місяць повномасштабної війни Росії в Україні Служба безпеки України заявила про затримання понад 350 учасників диверсійно-розвідувальних груп (одна із них видавала себе за підрозділ територіальної оборони), викрила понад 10 агентів російських спецслужб, а також – транснаціональні канали вербування найманців до російської армії.

5 квітня Служба безпеки України заявила, що затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді.

Источник: radiosvoboda.org

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