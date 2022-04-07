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Монастирський розповів про випадки співпраці співробітників МВС із Росією від початку війни

Монастирський розповів про випадки співпраці співробітників МВС із Росією від початку війни

Серед працівників МВС України одиниці «перейшли на службу до ворога», заявив в етері програми Радіо Свобода «Свобода Live» міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

«Зараз є регіони, що перебувають під окупацією. Ми чітко проінструктували, яким чином мають діяти поліцейські, рятувальники, що вони мають робити, – каже Монастирський. – Кілька людей, зокрема, в Луганській області, ми зафіксували. Це поки що одиничні випадки, але зафіксували, що вони перейшли на службу до ворога».

За його словами, в системі МВС працюють 350 тисяч людей. Це рятувальники, поліцейські, представники Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

«Я насправді щасливий, що правоохоронна система, яка складається з 350 тисяч осіб, встояла в цій війні і бере участь у захисті Батьківщини, а щодо тих, хто на сьогодні не впорався або зрадив, кримінальні справи вже порушені, розслідування тривають, і вони точно знають, що будуть притягнуті до відповідальності рано чи пізно», – додав міністр.

За перший місяць повномасштабної війни Росії в Україні Служба безпеки України заявила про затримання понад 350 учасників диверсійно-розвідувальних груп (одна із них видавала себе за підрозділ територіальної оборони), викрила понад 10 агентів російських спецслужб, а також – транснаціональні канали вербування найманців до російської армії.

5 квітня Служба безпеки України заявила, що затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури за підозрою у держзраді.

Источник: radiosvoboda.org

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