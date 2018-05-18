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Мошенницы из Донбасса предлагали пенсионерам на Харьковщине поучаствовать в «акции» от супермаркета

Мошенницы из Донбасса предлагали пенсионерам на Харьковщине поучаствовать в «акции» от супермаркета

В Харькове судят преступную группу, которая под видом проведения акций в местных магазинах выманивала деньги у пенсионеров. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, материалы которого поступили в суд, летом 2017 года три ранее судимые женщины из Луганской и Донецкой областей создали группу из жителей других регионов страны, в большинстве своем также ранее судимых.

Ее участники, находясь вблизи супермаркетов, подыскивали жертв, преимущественно из лиц пенсионного возраста. Под видом проведения акции они предлагали пострадавшим конверт с картой, якобы дающей 50%-ю скидку на все товары в данном супермаркете. Однако, чтобы ее оформить, преступники требовали «доказать платежеспособность» для совершения покупок и «активировать карту». Для этого жертва клала залог в конверт с «карточкой», после чего он запаковывался и возвращался ей с инструкцией прийти на следующий день для «активации».

Когда же владелец денег приходил по указанному адресу, чтобы «активировать карточку» и вернуть залог, выяснялось, что никто ни о какой акции ничего не знает, а в конверте вместо денег — «кукла».

По данным правоохранителей, в целом организация состояла из четырех подгрупп по 3-4 человека в каждой, действовавших в разных региональных центрах. Всего 18 человек.

В результате их деятельности пострадавшим был причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. грн.

Как сообщала «Фраза», летом 2016 года в Тернополе пенсионерка отдала телефонным мошенникам 7 тыс. долларов наличными за якобы помощь ее сыну в избежании уголовной ответственности.

В феврале 2017 года появилась информация об аферистах, которые предлагали жителям украинских городов отремонтировать старые или установить новые окна, а после получения предоплаты исчезали.

Источник: fraza.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мошенники

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