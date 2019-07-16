Мошенники освоили еще один метод обмана продавцов в интернете

Правоохранители предупреждают: мошенники освоили еще один метод обмана продавцов на интернет-сайтах. Как и все схемы аферистов и этот строится на психологическом манипулировании, хотя по сути своей не так сложен.

Полина носит хорошие брендовые вещи, носит от силы сезон, потом "скидывает" на сайтах подержанных вещей и покупает новые. На днях ей позвонили из "комиссионного магазина" и предложили купить сразу несколько, оптом и по хорошей цене.

- К вам приедет наш курьер и заберет, а деньги мы вам перечислим сразу на карточку, у нас строгая отчетность, наличкой никак выдать не можем. Продиктуйте номер карты, пожалуйста.

По последнему предложению Полина поняла, что ее начали разводить и положила трубку. Впрочем, кто-то на эти уловки ведется. И даже если таких людей один из ста, мошенники все равно неплохо на них зарабатывают.

Дальше схема работает таким образом. Продавец диктует "покупателям из комиссионки" номер карты, вскоре получает ответ, что деньги отправлены. Правда, на счет они не приходят. И вот тут покупателю звонят "сотрудники банка". Причем, действительно высвечивается банковский номер. Мошенники сообщают, что покупатель перевел деньги, но поскольку это "VIP-клиент", для завершения информации нужно идентифицировать себя и назвать PIN-код. Естественно после этого аферисты переводят себе все средства с карты продавца.

Как бы не закручивалась схема, какие бы хитроумные ходы не применяли мошенники, цель у них одна - получить персональные данные карты и украсть с нее деньги.

Эксперты уже устали твердить, что сегодня есть масса технических возможностей подменить номер телефона, умело замаскировав его под банковский. Но примеров облапошенных людей все равно не меряно.

По этой же схеме в Новом Уренгое мошенники развели женщину на 42 тысячи рублей. Как сообщили в УМВД России по ЯНАО, она разместила объявление о продаже углового шкафа на одном из порталов. Спустя время ей позвонил "покупатель" и под предлогом перечисления оплаты за покупку выудил у нее номер банковской карты и коды, пришедшие ей в смс-сообщении.

И еще один свежий случай, причем, из этого же города. Женщина опубликовала на "Авито" объявление об аренде квартиры. Вскоре ей позвонил мужчина, и под предлогом перевода залога за аренду попросил подойти к банкомату, и совершить несколько операций под его диктовку. В результате она перевела мошеннику 25 тысяч рублей. Стоит ли говорить, что он моментально улетучился и перестал выходить на связь.

С начала года только на Ямале зарегистрировано 433 случая мошенничества в сети. Причем, это 80 процентов от числа всех мошенничеств, зафиксированных в регионе. Сумма, на которую аферистам удалось развести людей - от 100 до миллиона рублей. Об этом сообщил ответственный секретарь координационного совещания по обеспечению правопорядка на Ямале Аркадий Ефимов. По его словам, на уловки мошенников попадаются даже финансисты.

- Такие преступления, как правило, очень сложно расследовать, аферисты могут находиться в любом регионе страны, за границей, и даже в местах лишения свободы, - отметил он.

Аферисты бесконечно придумывают все новые способы выудить информацию о карте. И главное, как советуют сотрудники правоохранительных органов, не вестись, не доверять ее данные никому, под каким бы заманчивым предлогом это не происходило.

По материалам: rg.ru

Источник: internetua.com

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