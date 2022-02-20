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Мошенники прикидывались службой доставки

Мошенники прикидывались службой доставки

В Харьковской области будут судить группу мошенников, которые обманывали граждан под видом службы доставки. Полиция уже закончила расследование.

Члены преступной группировки, отбывавшие наказание в местах лишения свободы, специализировались на незаконном завладении денежными средствами пользователей сайта, рассылая фишинговые ссылки службы доставки. Когда потерпевшие вносили данные банковских карт, считая ссылку на указанный сайт достоверным, то их деньги списывались, сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Харьковская полиция закончила расследование преступной деятельности организации мошенников в интернете, руководствовавшейся из тюрьмы. Злоумышленники были убеждены, что легализация денег посредством криптовалюты позволит им остаться незамеченными для правоохранителей.

– В ходе досудебного расследования следователи провели более 30 обысков, один из которых – в учреждении отбывания наказаний, где находились организаторы преступной схемы. В результате были изъяты телефоны, сим-карты, наркотические средства, боеприпасы и денежные средства в сумме более 250 тысяч гривен, – рассказывают в полиции.

К ответственности будут привлечены девять человек, пятеро из которых – несовершеннолетние. Злоумышленникам инкриминированы десятки эпизодов преступной деятельности.

Злоумышленников разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступлениям Харьковщины совместно со следственным управлением областной полиции еще в августе 2021 года. 1 февраля расследование было завершено, материалы уголовного производства направлены в суд. Членам преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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