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Мошенники прикидываются исполнительными службами

Мошенники прикидываются исполнительными службами

В Украине активизировались мошенники, которые под видом частной исполнительной службы присваивают деньги граждан, размещенные на банковских счетах. Злоумышленники направляют в банк фиктивные документы от имени частного исполнителя и требуют принудительно списать средства со счета жертвы.

Как действуют злоумышленники? Мошенники открывают в одном из банков собственный счет, а затем направляют в другие финучреждения фиктивные документы, в которых представляются сотрудниками частной исполнительной службы и требуют принудительно (по несуществующему решению суда) списать средства со счета того или иного человека. Как рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, перечислить принудительно списанные средства фейковые исполнители предлагают на свой счет.

По итогам совещания с экспертами по вопросам банковской безопасности в Независимой ассоциации банков предложили дополнить Единый реестр частных исполнителей Украины сведениям о счетах частных исполнителей, открытых для хранения взимаемых с должника денежных средств. Доступность такой информации позволит банкам легко обнаруживать фиктивных исполнителей и предупреждать перечисления клиентских денег на подставные счета.

Также предлагается расширить инструментарий проверки (верификации) частных исполнителей при открытии для них счетов в банках посредством направления одноразового пароля на телефон или электронную почту соответствующего частного исполнителя. Электронные адреса таких лиц доступны в Едином реестре частных исполнителей, однако действенным этот инструмент верификации может быть при использовании электронных почтовых ящиков на защищенном от взлома государственном домене (например gov.ua).

Кроме того, если перевести документооборот между частными исполнителями и банками в электронные каналы, это позволит банкам задействовать еще одно средство проверки – квалифицированную электронную подпись на документах о списании средств.

По данным Национального банка, в январе-июне минувшего года зафиксировано 47 500 случаев мошенничества с платежными картами и банковскими счетами украинцев на общую сумму 86,4 млн грн, тогда как за первое полугодие 2019 года – 34 700 таких случаев на общую сумму 72,6 млн грн.

В НБУ связывают увеличение количества и объема мошеннических операций в нынешнем году с активным переходом украинцев на безналичный расчет после введения карантинных мероприятий.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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Темы: мошенники

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