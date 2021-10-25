Мошенники создали фейковую «Дію» с поддельными COVID-сертификатами

Мошенники создали фейковую копию приложения «Дія» для подделки ковидных сертификатов. Об этом вицепремьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграмме.

“Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн стиле Дии”, - написал Федоров.

Он сообщил, что целью этого приложения является создание подделок ковидных сертификатов, а также фейковых паспортов для покупки алкоголя несовершеннолетним.

Он также отметил, что документы не валидируются через QR. Федоров предупредил “покупателей” услуг данного приложения, что можно попасть под статью “подделка документов”.

“Поставил задачу команде разработать новый электронный документ «паспорт заключённого», организаторам данного мошенничества приготовиться стать первыми бета-тестировщиками”, - написал Федоров.

Агентство Телевидения Новости