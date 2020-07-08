Мошенники создали поддельный OLX и охотятся на данные ваших карт

Пользователи социальных сетей жалуются на участившиеся случаи мошенничества на OLX. Жертвами новой схемы становятся неопытные продавцы, которые из лучших побуждений используют функцию безопасной доставки.

В чем суть «схемы»: мошенники находят какого-нибудь частника, по которому видно, что он не является профессиональным торговцем. Далее они связываются с продавцом по вайберу или другому мессенджеру и обсуждают условия доставки. Договариваются о том, что оплатят наперед через функцию «оплата с доставкой». Бдительность продавца усыпляется, потому что покупатель продемонстрировал свою готовность платить.

Дальше, как бы в продолжение переписки и для удобства покупатель присылает продавцу ссылку на страницу, которая копирует сервисную страницу сайта OLX, но является поддельной.

Там продавцу предлагается ввести данные своей карты, чтобы получить перевод. Бдительного продавца должно насторожить то, что на странице требуется ввести код безопасности CVV, который требуется для совершения платежей, но никак не для получения.

Если по неопытности продавец ничего не заподозрил и ввел все данные карты, мошенники получают возможность пользоваться его средствами. Афера удалась.

Как не стать жертвой мошенников?

1. Пользуясь услугами OLX, делайте это штатными средствами сервиса – через приложение или официальный сайт.

2. Не переводите общение в другие каналы (мессенджеры, телефон).

3. Не переходите по внешним ссылкам. «Бесплатная доставка OlX» - это встроенная системная функция и воспользоваться ей можно только внутри официального сайта или приложения.

Если вы поняли, что уже стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте карту, данные которой вы передали мошенникам, сообщите об инциденте в свой банк, службу поддержки OLX (данные мошеннического аккаунта) и сообщите о случае онлайн-мошенничества на сайте Киберполиции ticket.cyberpolice.gov.ua, воспользовавшись специальной формой:

Источник: internetua.com

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