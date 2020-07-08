Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:20
Просмотров: 26

Мошенники создали поддельный OLX и охотятся на данные ваших карт

Пользователи социальных сетей жалуются на участившиеся случаи мошенничества на OLX. Жертвами новой схемы становятся неопытные продавцы, которые из лучших побуждений используют функцию безопасной доставки.

В чем суть «схемы»: мошенники находят какого-нибудь частника, по которому видно, что он не является профессиональным торговцем. Далее они связываются с продавцом по вайберу или другому мессенджеру и обсуждают условия доставки. Договариваются о том, что оплатят наперед через функцию «оплата с доставкой». Бдительность продавца усыпляется, потому что покупатель продемонстрировал свою готовность платить.

Дальше, как бы в продолжение переписки и для удобства покупатель присылает продавцу ссылку на страницу, которая копирует сервисную страницу сайта OLX, но является поддельной.

Там продавцу предлагается ввести данные своей карты, чтобы получить перевод. Бдительного продавца должно насторожить то, что на странице требуется ввести код безопасности CVV, который требуется для совершения платежей, но никак не для получения.

Мошенники создали поддельный OLX и охотятся на данные ваших карт

Если по неопытности продавец ничего не заподозрил и ввел все данные карты, мошенники получают возможность пользоваться его средствами. Афера удалась.

Как не стать жертвой мошенников?

1. Пользуясь услугами OLX, делайте это штатными средствами сервиса – через приложение или официальный сайт.

2. Не переводите общение в другие каналы (мессенджеры, телефон).

3. Не переходите по внешним ссылкам. «Бесплатная доставка OlX» - это встроенная системная функция и воспользоваться ей можно только внутри официального сайта или приложения.

Если вы поняли, что уже стали жертвой мошенников, немедленно заблокируйте карту, данные которой вы передали мошенникам, сообщите об инциденте в свой банк, службу поддержки OLX (данные мошеннического аккаунта) и сообщите о случае онлайн-мошенничества на сайте Киберполиции ticket.cyberpolice.gov.ua, воспользовавшись специальной формой:

Мошенники создали поддельный OLX и охотятся на данные ваших карт

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: мошенники

Читайте ещё:

СБУ викрила групу, яка виготовляла підроблені дипломи для бойовиків «ДНР»
05.07.2020 09:12    146
В Одеській області припинено діяльність з виробництва фальсифікату
03.07.2020 10:14    115
Новый вирус-вымогатель маскируется под приложения для мониторинга COVID-19
28.06.2020 08:42    165
Розслідувано виток і розповсюдження персональних даних українців
26.06.2020 10:03    170
Харьковчанина поймали на продаже баз данных с ограниченным доступом
26.06.2020 08:19    194
Кіберполіція викрила зловмисників, які «продавали» громадянам неіснуючі автомобілі
25.06.2020 09:23    164
Телефонні шахраї: у киян виманюють гроші через дзвінки
23.06.2020 10:22    224
Кіберполіція виявила крадіїв персональних даних з держустанов
21.06.2020 10:48    170
Нове шахрайство: іноземцям надсилають «фейкові» вимоги сплатити податок з виграшу у лотерею
21.06.2020 09:46    162
Шахрайство з квартирами померлих людей: прокуратура вимагає передати квартиру у комунальну власність
20.06.2020 09:18    244
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 