Мошенники забирают у пенсионеров деньги через банкомат

Телефонное мошенничество вышло на новый уровень — забирать деньги лично уже не приходят.

Вчера, 18 октября, обманутая пенсионерка обратилась в Слободской отдел полиции, — сообщает пресс-служба Национальной полиции.

69-летняя харьковчанка рассказала, что к ней позвонил неизвестный и представился работником полиции. Он сообщил, что ее сын задержан за совершение уголовного преступления. Женщина сразу пошла к ближайшему банкомату и перечислила 60000 гривен на карту мошенников. После чего потерпевшая решила позвонить сыну, который сказал, что в полицию не попадал.

Сейчас полицейские разыскивают человека, причастного к преступлению.

Полиция напоминает, что при подобном звонке нельзя впадать в панику. Надо задать звонившему несколько вопросов, ответы на которые знаете только вы и ваш родственник. Ни при каких обстоятельствах не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам. Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес.

Как мы ранее писали, 24-летний вор таким же образом взял мужчины 60 тысяч гривен на «улаживание ситуации».

Источник: objectiv.tv

Автор: Тамара Бельская

Новости портала «Весь Харьков»