Мошенники звонят с реального номера «ПриватБанка» — это новая схема обмана

Даже если вам звонят с номера «ПриватБанка», нужно оставаться на чеку — это могут быть мошенники. Банк предупредил украинцев о новой схеме, в которой злоумышленники используют реальный номер телефона «ПриватБанка»: +380567161131.

В чем заключается схема

С этого номера звонит якобы менеджер банка и сообщает неприятную новость: с карты клиента пытались перевести деньги. Банк заблокировал эту операцию, но чтобы такое больше не повторилось, клиенту предлагают принять дополнительные меры предосторожности: заполнить анкету и изменить CVV2-код.

Что здесь не так?

Номер +380567161131 действительно принадлежит «ПриватБанку», но используется только для приема звонков.

«Если вам звонят с этого номера, не берите трубку — это мошенники», — акцентируют в банке.

Кроме того, «ПриватБанк» в который раз напомнил, что реальные менеджеры финучреждения никогда не просят клиентов назвать номер банковской карты, срок ее действия, PIN-код или CVV2-код карты, пароль в «Приват24», а также пароли из поступающих SMS. Эти данные являются конфиденциальными — нельзя сообщать их никому.

Источник: ain.ua

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