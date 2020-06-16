Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:34
Просмотров: 97

Мошенники звонят с реального номера «ПриватБанка» — это новая схема обмана

Мошенники звонят с реального номера «ПриватБанка» — это новая схема обмана

Даже если вам звонят с номера «ПриватБанка», нужно оставаться на чеку — это могут быть мошенники. Банк предупредил украинцев о новой схеме, в которой злоумышленники используют реальный номер телефона «ПриватБанка»: +380567161131.

В чем заключается схема

С этого номера звонит якобы менеджер банка и сообщает неприятную новость: с карты клиента пытались перевести деньги. Банк заблокировал эту операцию, но чтобы такое больше не повторилось, клиенту предлагают принять дополнительные меры предосторожности: заполнить анкету и изменить CVV2-код.

Что здесь не так?

Номер +380567161131 действительно принадлежит «ПриватБанку», но используется только для приема звонков.

«Если вам звонят с этого номера, не берите трубку — это мошенники», — акцентируют в банке.

Кроме того, «ПриватБанк» в который раз напомнил, что реальные менеджеры финучреждения никогда не просят клиентов назвать номер банковской карты, срок ее действия, PIN-код или CVV2-код карты, пароль в «Приват24», а также пароли из поступающих SMS. Эти данные являются конфиденциальными — нельзя сообщать их никому.

Источник: ain.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Питання на мільярд: Світовий банк розгляне кредит для України 26 червня
Сегодня 07:20    65
Фонд гарантирования раскрыл секрет обеспеченных кредиторов обанкротившихся банков
15.06.2020 09:28    143
Коломойському не вдалося заблокувати роботу юридичних радників та консультантів НБУ, ПриватБанку та Міністерства фінансів
13.06.2020 08:16    127
Верховний суд відхилив позов ексголови Приватбанку Дубілета про захист честі і гідності
07.06.2020 09:46    124
Зеленський знову пообіцяв "дотиснути" банки до кредитних ставок у 5-6%
05.06.2020 10:36    157
Оприлюднено перелік банків, через які здійснюватиметься виплата пенсій, грошової допомоги та зарплати працівникам бюджетних установ
03.06.2020 11:42    289
Суд подтвердил запрет банку "Аркада" привлекать деньги физлиц
02.06.2020 11:42    135
Купи слона. Всі кажуть «мені не потрібен слон», а ти купи слона - НБУ
29.05.2020 09:06    266
За 4 місяці 2020 року прибуток банків виріс майже на 40% – дані НБУ
27.05.2020 11:22    138
Украинские банки снижают проценты по депозитам
26.05.2020 10:41    238
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 