«москва імітує “міжнародну підтримку” війни через вербування іноземців», – Голова СЗРУ

росія продовжує системно залучати іноземних громадян до війни проти України. Лише за грудень зовнішня розвідка виявила понад 150 іноземців із 25 країн, яких було завербовано до російської армії. Ще близько 200 готуються приєднатися до зс рф. Про це заявив Голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Основними джерелами комплектування є держави пострадянського простору та країни Глобального Півдня, серед яких білорусь, Таджикистан, Узбекистан, Куба, Кенія, Китай тощо.

Як основну мотивацію іноземців Голова СЗРУ назвав фінансову винагороду, спрощене громадянство та амністію для засуджених. «москва цілеспрямовано грає на економічній нестабільності бідних країн й обмежених шляхах легальної міграції, перетворюючи ці фактори на засіб контролю та тиску», – підкреслив він.

За словами очільника української розвідки, залучення іноземців має виразний політичний підтекст: москва прагне подати війну як конфлікт, що виходить далеко за межі двостороннього протистояння. «Присутність громадян Китаю, Куби чи африканських країн активно використовується в пропагандистських наративах як доказ підтримки з боку “незахідного світу”», – наголосив Олег Іващенко.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»