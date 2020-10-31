Москва обещала каталонцам 10 тысяч солдат для войны за отделение от Испании

Один из арестованных недавно лидеров каталонского движения за отделение от Испании утверждает, что российские агенты предлагали предоставить в распоряжение Барселоны 10 тысяч солдат для участия в военном конфликте с Мадридом

Согласно материалам, представленным в испанский суд, российские агенты предложили военную помощь сторонникам отделения Каталонии в разгар неудачной попытки правительства Пучдемона вывести регион из состава Испании в 2017 году. Эти показания легли в основу расследования, начатого судом в Барселоне, в отношении предполагаемой связи между участниками движения за независимость Каталонии и дезинформационной кампании, инициированной Москвой для дестабилизации Европы.

На этой неделе в Барселоне арестовали 21 подозреваемого по этому делу, включая трех человек, входивших в окружение экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Бывший глава региона, вскоре после провала попытки провозглашения независимости Каталонии, бежал из Испании в 2017 году. В настоящее время он проживает в Бельгии и является членом Европарламента.

Согласно судебным материалам, один из подозреваемых рассказал о предложение от российских агентов. Они предлагали предоставить в распоряжение Пучдемона 10 тысяч солдат для помощи в возможном военном конфликте с армией Испании. Предложение так и не было реализовано.

«Российское вмешательство как геополитическая стратегия фактически началось осенью 2017 года, когда русские стали распространять фейковые новости и дезинформацию», - говорится в решении судьи Агирре, который сослался на публикацию в Интернете материалов в поддержку каталонских сепаратистов, распространяемых российскими новостными платформами.

В 2017 году испанское правительство обвинило Россию во вмешательстве в каталонский конфликт. Москва как обычно в таких случае эти обвинения отвергает.

Хотя расследование касается событий трехлетней давности, угрожавших разрушить одну из крупнейших экономик Европы, оно может повлиять на нынешнюю сложную политическую ситуацию в Испании, пишет западная пресса.

Региональные выборы в Каталонии запланированы на февраль. Согласно недавним опросам, сторонники отделения от Испании, скорее всего, получат большинство, но не более 50% голосов избирателей.

Один из арестованных сторонников независимости - Ориол Солер, медиа-издатель, которого считают ведущим стратегом отделения от Испании.

Солер находится под следствием по обвинению в том, что он встречался с российскими представителями и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, когда тот искал убежища, находясь в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы популяризировать идеи отделения и дискредитировать Испанию на международном уровне.

В обнародованном судебном документе говорится, что предполагаемая встреча Солера и Ассанжа в сентябре 2017 года состоялась с целью разработки «стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой также участвовал Кремль... Главным посланием контролируемых Кремлем информационных агентств было утверждение о том, что Европейский Союз находится на грани краха».

Вопрос о независимости расколол 7,5 млн жителей региона. В ходе недавнего соцопроса, проведенного региональным правительством в этом месяце, 46,3% каталонцев выступили против отделения от Испании, а 45,5% поддержали независимость региона.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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