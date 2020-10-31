Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:21
Просмотров: 144

Москва обещала каталонцам 10 тысяч солдат для войны за отделение от Испании

Москва обещала каталонцам 10 тысяч солдат для войны за отделение от Испании

Один из арестованных недавно лидеров каталонского движения за отделение от Испании утверждает, что российские агенты предлагали предоставить в распоряжение Барселоны 10 тысяч солдат для участия в военном конфликте с Мадридом

Согласно материалам, представленным в испанский суд, российские агенты предложили военную помощь сторонникам отделения Каталонии в разгар неудачной попытки правительства Пучдемона вывести регион из состава Испании в 2017 году. Эти показания легли в основу расследования, начатого судом в Барселоне, в отношении предполагаемой связи между участниками движения за независимость Каталонии и дезинформационной кампании, инициированной Москвой для дестабилизации Европы.

На этой неделе в Барселоне арестовали 21 подозреваемого по этому делу, включая трех человек, входивших в окружение экс-президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Бывший глава региона, вскоре после провала попытки провозглашения независимости Каталонии, бежал из Испании в 2017 году. В настоящее время он проживает в Бельгии и является членом Европарламента.

Согласно судебным материалам, один из подозреваемых рассказал о предложение от российских агентов. Они предлагали предоставить в распоряжение Пучдемона 10 тысяч солдат для помощи в возможном военном конфликте с армией Испании. Предложение так и не было реализовано.

«Российское вмешательство как геополитическая стратегия фактически началось осенью 2017 года, когда русские стали распространять фейковые новости и дезинформацию», - говорится в решении судьи Агирре, который сослался на публикацию в Интернете материалов в поддержку каталонских сепаратистов, распространяемых российскими новостными платформами.

В 2017 году испанское правительство обвинило Россию во вмешательстве в каталонский конфликт. Москва как обычно в таких случае эти обвинения отвергает.

Хотя расследование касается событий трехлетней давности, угрожавших разрушить одну из крупнейших экономик Европы, оно может повлиять на нынешнюю сложную политическую ситуацию в Испании, пишет западная пресса.

Региональные выборы в Каталонии запланированы на февраль. Согласно недавним опросам, сторонники отделения от Испании, скорее всего, получат большинство, но не более 50% голосов избирателей.

Один из арестованных сторонников независимости - Ориол Солер, медиа-издатель, которого считают ведущим стратегом отделения от Испании.

Солер находится под следствием по обвинению в том, что он встречался с российскими представителями и основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, когда тот искал убежища, находясь в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы популяризировать идеи отделения и дискредитировать Испанию на международном уровне.

В обнародованном судебном документе говорится, что предполагаемая встреча Солера и Ассанжа в сентябре 2017 года состоялась с целью разработки «стратегии дезинформации и дестабилизации, в которой также участвовал Кремль... Главным посланием контролируемых Кремлем информационных агентств было утверждение о том, что Европейский Союз находится на грани краха».

Вопрос о независимости расколол 7,5 млн жителей региона. В ходе недавнего соцопроса, проведенного региональным правительством в этом месяце, 46,3% каталонцев выступили против отделения от Испании, а 45,5% поддержали независимость региона.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Стало відомо, скільки риби видобуває РФ в захоплених водах навколо Криму
Сегодня 10:20    91
США ужесточили технологические санкции в отношении России: что известно
Сегодня 08:47    131
Граждан РФ будут селить в деревянные «небоскребы»
Сегодня 07:43    280
У Хмельницькому СБУ блокувала створення фейкового органу місцевого самоврядування
Сегодня 07:01    100
В разгар коронавируса петербургских пенсионеров собрали на концерт «На всю оставшуюся жизнь»
30.10.2020 07:28    174
Почему в России считают, что Крым надо вернуть Турции
29.10.2020 09:34    422
Госдума приняла поправки о приоритете Конституции РФ над международным правом: что это значит
29.10.2020 06:54    181
В России нарастает неконтролируемая пандемия коронавируса. Трупы негде складывать. Врачи предупреждают: Люди начнут умирать прямо на улицах
27.10.2020 09:23    923
Пропагандистка Russia Today заболела COVID-19 после прививки вакциной «Спутник-V»
27.10.2020 07:30    674
Испания вводит ночной комендантский час по всей стране
26.10.2020 09:17    197
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 