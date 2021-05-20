Москвич прописал в квартире 167 тысяч мигрантов

В московской квартире за год прописали почти 170 тысяч человек. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

Уточняется, что одним из участников банды, помогавшей мигрантам незаконно жить в столице, оказался 25-летний москвич Андрей Ермалаев. Суд вынес ему обвинительный приговор.

«Он осужден за совершение преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 322.1 УК РФ ("организация незаконной миграции, то есть организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, организованной группой"), статьи 322.3 УК РФ ("фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ")», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, преступники передавали в ГУ МВД России в электронной форме заведомо ложные сведения о месте пребывания иностранных граждан, чтобы получить деньги. Ермалаев приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он выплатит штраф в размере 100 тысяч рублей в доход государства.

Источник: moslenta.ru

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