Місцеві налякані: подробиці вбивства та зґвалтування 15-річної дівчини на Харківщині

Друзі загиблої розповідають: Аліса була дуже доброю, домашньою дівчинкою

Її було всього 15. Ранком минулої п'ятниці мешканка села Бабаї, що на Харківщині, прямувала на електричку, аби поїхати на заняття. Дівчина навчалася в коледжі архітектури та дизайну, та до вагону електропоїзда вона так і не сіла. Про це розповіли місцеві мешканці, передає ТСН.

"Електричка була о 7:48. Так вийшло, що вона не дійшла до підйому з Бабаїв", – зазначив друг загиблої Дмитро.

Надвечір того ж дня мати Аліси звернулася до поліції. Тіло дівчини знайшли в лісосмузі біля стежки на залізничну станцію в селищі Покотилівка. Тепер місцеві мешканці налякані, адже тією самою дорогою до електрички щодня ходить багато людей, а душогуб і досі на волі.

"За висновками експертів, дівчинка була задушена та зґвалтована. Зараз проводиться розслідування за трьома статями: навмисне вбивство, зґвалтування та розбій", – прокоментувала прес-офіцер Харківського районного відділу поліції Вікторія Зинов’єва.

Нападник відібрав у своєї жертви сумку з речами. Правоохоронці сподіваються, що ця деталь допоможе вийти на слід злочинця. Поліція вже оприлюднила фоторобот ймовірного убивці. Мешканці Бабаїв та Покотилівки його не впізнають.

Тим часом друзі загиблої розповідають: Аліса була дуже доброю, домашньою дівчинкою. Вона просто опинилася не в той час не в тому місці.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»