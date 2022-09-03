Місяць «зернової ініціативи»: 68 суден, 18 країн світу, понад 1.72 млн тонн українського зерна

З 1 серпня, коли стартувала реалізація «зернової ініціативи», з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» відправлено 1,72 млн тонн агропродукції. Всього протягом серпня з розблокованих портів вийшло 68 суден, порти призначення яких розташовані у 18 країнах світу.

«Перший місяць Ініціативи показує наскільки критичною вона є для нашої економіки та глобальної продовольчої безпеки. Очікуємо уже у вересні вийти на показник перевалки через розблоковані морські порти на рівні не менше 3 млн тонн продукції. Усіма видами транспорту плануємо експортувати не менше 8 млн тонн», - сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Інфографіка: Міністерство інфраструктури України

Джерело: https://t.me/corona_numbers/693

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