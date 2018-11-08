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Мужчина, обматеривший жену, получил админарест

Мужчина, обматеривший жену, получил админарест

Житель Изюмского района гражданин Б. приговорен к домашнему аресту из-за оказания психологического насилия на свою жену. Соответствующее решение вынес 29 октября Изюмский горрайонный суд Харьковской области.

Установлено, что в середине октября мужчина поссорился с женой. В ходе конфликта подсудимый нецензурно выражался и угрожал жене физической расправой.

Исследовав все материалы дела, суд назначил обвиняемому наказание в виде административного ареста.

Источник: http://www.sq.com.ua

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Темы: скандал

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