Мужчине, который ножом расправился с насильником своей жены, избрали меру пресечения

В Харьковской области суд избрал меру пресечения 27-летнему жителю поселка Шевченково, который, ударил ножом парня, застав его во время изнасилования своей жены.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Суд избрал в качестве меры пресечения для задержанного мужчины домашний арест.

Напомним, по данным правоохранителей, ночью 13 октября в местный райотдел полиции обратилась местная жительница с заявлением об изнасиловании.

Установлено, что потерпевшая находилась в кафе, расположенном неподалеку от ее дома.

Женщина вместе с мужем отдыхали в компании друзей. Около часа ночи она решила пойти домой, но мужу об этом не сообщила.

У дома ее догнал неизвестный и, применив силу, вступил с ней в половую связь.

В это время муж потерпевшей, возвращаясь домой, услышал крики жены о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха.

Увидев приближающийся автомобиль полиции, муж потерпевшей с места преступления скрылся.

25-летнего парня, напавшего на женщину, с сильным кровотечением госпитализировали в районную больницу.

Следственным отделом Шевченковского отделения полиции Купянского ОП ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) и по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Мужа потерпевшей, который причинил телесные повреждения злоумышленнику, задержали полицейскими.

Согласно санкции статьи ему грозит до 8 лет тюремного заключения.

Злоумышленнику, который находится в больнице, после завершения лечения и результатов экспертиз будет сообщено о подозрении в совершении изнасилования.

Задержанный же мужчина может отправиться за решетку на 5 лет.

Агентство Телевидения Новости