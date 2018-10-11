Мусеева объявили в украинский и международный розыск - СМИ

Суд объявил в розыск главу Холодногорского района Максима Мусеева, которого подозревают в государственной измене.

Об этом говорится в решении Киевского районного суда, которое опубликовал Depo. Харьков.

Согласно документу, досудебным расследованием установлено, что Максим Мусеев с 26 июля по 12 сентября 2018 года, находясь за пределами Украины и действуя в ущерб государственной безопасности, используя заранее оговоренные средства связи для передачи информации, предоставил представителям России помощь в проведении подрывной деятельности против Украины путем размещения на электронном ресурсе файла со служебной информации Минобороны. Установлено, что 26 июля чиновник покинул территорию Украины и не вернулся.

28 сентября он был вызван следователем для сообщения о подозрении в совершении преступления по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Но в указанное время Мусеев не явился и причин этого не сообщил. 2 октября сообщение о вызове к следователю вручили адвокатам Мусеева, однако он не появился и после этого.

В связи с этим суд объявил чиновника в розыск на территории Украины и в международный розыск.

Кроме того, следственный судья считает доказанным существование рисков того, что Мусеев может скрываться от органов досудебного расследования, уничтожить или исказить доказательства, совершить другое уголовное преступление. В связи с этим суд разрешил задержать Мусеева с целью привода в Киевский районный суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании ему меры пресечения.

Напомним, 3 октября стало известно, что СБУ разоблачила деятельность председателя одного из районных администраций Харькова Максима Мусеева, который во время пребывания в 2015 году на территорию временно оккупированного Крыма был завербован ФСБ России. Также задокументирован факт наличия у чиновника двойного гражданства.

Агентство Телевидения Новости