Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:53
Просмотров: 54

Музичні гастролі як схема виїзду за кордон. Підозра ексміністру

Музичні гастролі як схема виїзду за кордон. Підозра ексміністру

Колишньому т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично – до музики жодного стосунку не мали.

Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону.

У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися.

Під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, – це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною.

Посада не дає права обходити закон.

Державний документ не може бути прикриттям для схеми. І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 КК України здійснюється Національною поліцією.

Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди та інші особи, які можуть бути причетні.

Працюємо далі

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/38389

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Банк розвитку Ради Європи профінансує житло для ветеранів і переселенців
Сегодня 08:11    49
Оперативна інформація станом на 08:00 21.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:09    53
Як ГУР планує дипстрайк-операції по цілях у росії
Сегодня 07:46    71
Темнимений. Наши работают
Сегодня 07:43    65
Шахраї заманюють українців “легкими грошима”: як працює нова пастка для довірливих
Сегодня 07:38    63
Июнь может стать самым кровавым для россии месяцем с марта 2025 года
Сегодня 07:35    69
Когнітивна війна росії проти України ― геноцидна за характером, як і кінетична, ― представник ГУР
Сегодня 07:23    74
21 червня 1992 року В'ячеслав Чорновіл розірвав так звану «Переяславську угоду»
Сегодня 07:20    58
Кримська газова прем'єра
Сегодня 07:15    74
Новини одним рядком 2.0
Сегодня 07:10    76
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 