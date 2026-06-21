Музичні гастролі як схема виїзду за кордон. Підозра ексміністру

Колишньому т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики України повідомлено про підозру в сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

Схема виглядала як виїзд на благодійні концерти за кордон. На папері ці чоловіки були учасниками музичного гурту. Фактично – до музики жодного стосунку не мали.

Саме тому спочатку прикордонники відмовили їм у перетині державного кордону.

Але після цього керівник міністерства повторно направив лист до Державної прикордонної служби України з проханням сприяти виїзду цих самих осіб уже як учасників музичного гурту. Саме цей лист став документальною підставою для перетину кордону.

У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися.

Під час війни будь-яке рішення посадовця, яке стосується виїзду військовозобов’язаних за кордон, – це не формальність. Це питання державної безпеки, довіри до інституцій і справедливості щодо тих, хто виконує свій обов’язок перед країною.

Посада не дає права обходити закон.

Державний документ не може бути прикриттям для схеми. І під час війни відповідальність високопосадовців має бути не меншою, а більшою.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 332 КК України здійснюється Національною поліцією.

Розслідування триває. Встановлюються додаткові епізоди та інші особи, які можуть бути причетні.

Працюємо далі

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/38389

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