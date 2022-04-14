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МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей

МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей

Є загроза незаконного усиновлення українських дітей російськими громадянами без дотримання всіх необхідних процедур, визначених законодавством України, повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Джерело: МЗС

Деталі: МЗС пояснює, що окупанти продовжують насильно депортовувати з України людей, зокрема дітей, у т.ч. дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також дітей, батьки яких загинули на війні.

Тому є загроза незаконного усиновлення українських дітей росіянами.

"Стурбованість" у МЗС викликає інформація про намір міносвіти РФ підписати з ОРДЛО "угоди", які б дозволили передавати незаконно депортованих з території України дітей-сиріт в російські сім’ї.

За словами МЗС, такі дії російських окупантів можуть кваліфікуватися як кіднепінг (викрадення) та вимагають рішучої реакції міжнародної спільноти, відповідних міжнародних організацій.

Источник: pravda.com.ua

Автор: Роман Петренко

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