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На Алексеевке ограбили женщину

На Алексеевке ограбили женщину

Вечером 29 октября патрульные получили сообщение о грабеже на проспекте Победы в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, неизвестный ударил женщину и отобрал ее мобильный телефон, а затем скрылся.

Выяснив, как выглядел злоумышленник внешне, правоохранители обнаружили и задержали его.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

 

Агентство Телевидения Новости

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