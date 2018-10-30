На Алексеевке ограбили женщину

Вечером 29 октября патрульные получили сообщение о грабеже на проспекте Победы в Харькове.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, неизвестный ударил женщину и отобрал ее мобильный телефон, а затем скрылся.

Выяснив, как выглядел злоумышленник внешне, правоохранители обнаружили и задержали его.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

Агентство Телевидения Новости