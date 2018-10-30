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На Алексеевке ограбили женщину
Вечером 29 октября патрульные получили сообщение о грабеже на проспекте Победы в Харькове.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, неизвестный ударил женщину и отобрал ее мобильный телефон, а затем скрылся.
Выяснив, как выглядел злоумышленник внешне, правоохранители обнаружили и задержали его.
Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи.
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