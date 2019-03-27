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На Алексеевке задержали харьковчанина с наркотическими "закладками"

На Алексеевке задержали харьковчанина с наркотическими закладками

26 марта на улице Армейской в ​​Шевченковском районе полицейские задержали 32-летнего харьковчанина с наркотическими «закладками».

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Во время патрулирования патрульные полицейские заметили мужчину, который вел себя подозрительно. 

В ходе досмотра у него обнаружили и изъяли 37 упакованных пакетов и 20 «камней» с наркотическим веществом. 

По словам мужчины, в пакетах находится каннабис.

Наркотики злоумышленник собирался распространить.

Изъятые вещественные доказательства правоохранители направили на экспертизу.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

 

Агентство Телевидения Новости

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