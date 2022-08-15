Кримінал
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15.08.2022 20:48
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На блокпосту Харківщини у чоловіка знайшли 85 згортків з наркотиками

На блокпосту Харківщини у чоловіка знайшли 85 згортків з наркотиками

33-річного уродженця Дніпропетровської області співробітники Чугуївського районного управління поліції зупинили на одному з блокпостів для перевірки документів та транспортного засобу.

Під час огляду особистих речей чоловіка поліцейські виявили 2 поліетиленові пакети, в яких були 85 розфасованих згортків із наркотичною речовиною.

Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження. 33-річний зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років.

Агентство Телевидения Новости

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