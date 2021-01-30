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На Буковині СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень

На Буковині СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила на Буковині протиправну діяльність групи посадовців фіскальної служби, які організували схему незаконного експорту агропродукції.

Оперативники спецслужби встановили, що керівники окремих підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області діяли за змовою з представниками комерційних структур. Посадовці сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію поставляли до країн ЄС та Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами.

За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до ненадходження до державного бюджету України податків, зборів та інших обов’язкових платежів на майже 258 мільйонів гривень.

За результатами обшуків на митних постах, органах державної фіскальної служби, місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, печатки та штампи, що можуть свідчити про проведення незаконної діяльності.

Наразі 11 особам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття протиправної схеми проводилось спільно з ДБР під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України.

На Буковині СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень

На Буковині СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень

На Буковині СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень

Источник: ssu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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