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На Черкащині поліцейські вилучили у жителя Уманського району боєприпаси та зброю

На Черкащині поліцейські вилучили у жителя Уманського району боєприпаси та зброю

Правоохоронці Уманського районного відділення поліції виявили у жителя села Паланка гранату Ф-1 та іншу зброю, яку чоловік зберігав за місцем мешкання. Правопорушнику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Поліцейські отримали інформація про те, що 49-річний місцевий мешканець за місцем мешкання зберігає боєприпаси.

Отримавши дозвіл на проведення обшуку, правоохоронці виявили та вилучили гранату Ф-1, пістолети, набої та порох. Вилучені речові докази направлені на експертизу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

Источник: npu.gov.ua

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